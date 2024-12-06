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Александр Хинштейн возглавил Курскую область

Александр Хинштейн возглавил Курскую область

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин предложил депутат Государственной Думы, заместителю секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александру Хинштейну должность исполняющего обязанности губернатора Курской области.

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