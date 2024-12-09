В рамках проведения профориентационного мероприятия ´Ярмарка целевой подготовки´ на базе колледжа состоялась организованная встреча с учащимися 9 классов учреждений общего среднего образования и их законными представителями по вопросам целевой подготовки (1 этап) с участием представителей организаций-заказчиков кадров ОАО ´ УКХ ´Бобруйскагромаш´, О .