ДМИТРИЙ СМИРНОВ Госсекретарь США Энтони Блинкен – боится подать Путину «неверный сигнал»: Чтобы быть уверенными в том, что каждый из нас делает то, что необходимо для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России, жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом Байденом запрос на дополнительное финансирование.
Западное безумие стремительно нарастает
Комментарии
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Юрий анин
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Юрий анин
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Юна
Божечки, какие придурки... Лезут и лезут к нам, прям как зомби. Они и вправду такие или всё же прикидываются? Неужели нельзя жить всем мирно, торговать, ездить в гости друг к другу...
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