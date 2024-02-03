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Западное безумие стремительно нарастает

Западное безумие стремительно нарастает

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Госсекретарь США Энтони Блинкен – боится подать Путину «неверный сигнал»:   Чтобы быть уверенными в том, что каждый из нас делает то, что необходимо для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России, жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом Байденом запрос на дополнительное финансирование.

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Комментарии
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Юрий анин
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1 час.
Юрий анин
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1 час.
Юна
Божечки, какие придурки... Лезут и лезут к нам, прям как зомби. Они и вправду такие или всё же прикидываются? Неужели нельзя жить всем мирно, торговать, ездить в гости друг к другу...
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1 час.

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