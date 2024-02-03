"Руби кабель!": Лондон просил максимальной "русской угрозы", и он её получил

Вчера 42K прочитали На протяжении многих лет англосаксы обсуждали теорию о том, как злые русские спускаются в аквалангах на дно океана и начинают рубить оптоволоконный кабель, оставляя коллективный Запад без коммуникационных каналов.
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