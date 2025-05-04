Бивол раскрыл секрет, как победить Альвареса

Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, как ему удалось победить мексиканца Сауля Альвареса. «Я думаю, я просто был собой, дрался без какого-либо страха, потому что большинство соперников Альвареса чувствуют страх, они не делают то, что умеют делать.