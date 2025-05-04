RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marina Bubon
    Роднину помнит старшее поколение… с каким восторгом всегда встречали, как ждали выступлений, как переживали… а фильм…...Журова объяснила,...
  • Vladimir Lioubimcev
    Выборы в Румынии не могут быть демократичными после всего, что они сделали с кандидатом, который не устраивал правящу...Явка на президент...
  • Vladimir Lioubimcev
    Конечно нужно обязательно выяснить,  по какой причине произошел этот взрыв? Такой ужас там творится...Прокуратура взяла...

Бивол раскрыл секрет, как победить Альвареса

Бивол раскрыл секрет, как победить Альвареса

Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, как ему удалось победить мексиканца Сауля Альвареса. «Я думаю, я просто был собой, дрался без какого-либо страха, потому что большинство соперников Альвареса чувствуют страх, они не делают то, что умеют делать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх