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Новости Тамбова

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В Тамбовской области с сентября будет ходить ретропоезд "Купеческий экспресс"

В Тамбовской области с сентября будет ходить ретропоезд "Купеческий экспресс"

На 26 сентября запланирован первый рейс ретропоезда по маршруту «Тамбов-Мичуринск». Поезд «Купеческий экспресс» - это новый совместный проект правительства Тамбовской области, Юго-Восточной железной дороги и АО «ППК «Черноземье».

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