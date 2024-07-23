Аналитики Франции призвали остановить сокращение животноводства

Остановить многолетнюю тенденцию сокращения поголовья скота на 2% в год призвали правительство аналитики «Генерального совета по сельскому хозяйству, питанию и сельскому хозяйству (CGAAER)», 23 июля сообщает издание NieuweOogst.
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