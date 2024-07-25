Shot: турецкие врачи не отдают пожилую пациентку из РФ родственникам

Турецкие врачи не отдают пожилую пациентку из России ее родственникам. Как передает Telegram-канал Shot, медики требуют, чтобы им перевели около 1,7 миллионов рублей за то, что они сделали экстренную операцию женщине.
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