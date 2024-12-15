Сергей Карнаухов: Минобороны сообщает, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российск

Минобороны сообщает, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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