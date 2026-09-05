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Журнал «Профиль»

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Минобороны сообщило об ударе по производителю боеприпасов в Борисполе и сухогрузу в Черноморске

Ударными беспилотниками большой дальности поражено предприятие ООО "Блэк Аммо" в Борисполе Киевской области, которое специализировалось на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ для силовых структур Украины.

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