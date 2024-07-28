В Татарстане изменятся требования к подаче заявлений мировым судьям

С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе. Изменения будут внесены в том числе в правила подачи заявления на вынесение судебного приказа, сроки его вынесения мировыми судьями, аудиопротоклирование.
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