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Есть ли союзники у Путина?

Есть ли союзники у Путина?

автор - СерпомПо Кремлевские корреспонденты РИА просто жгут. Так и видим Путина в роли Чацкого во власти, обиженного злыднями из НАТО: «пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!» Подлодку мне, подлодку! Смешон, конечно, нынешний набор путинских конфидентов.

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