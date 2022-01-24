Есть ли союзники у Путина?

автор - СерпомПо Кремлевские корреспонденты РИА просто жгут. Так и видим Путина в роли Чацкого во власти, обиженного злыднями из НАТО: «пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!» Подлодку мне, подлодку! Смешон, конечно, нынешний набор путинских конфидентов.
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