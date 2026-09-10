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«Мне хочется, наверное, вернуться в какое-то время»: Иван Ургант признался, что тоскует по временам СССР 70-х годов

«Мне хочется, наверное, вернуться в какое-то время»: Иван Ургант признался, что тоскует по временам СССР 70-х годов

Российский телеведущий Иван Ургант высказался о ностальгии по СССР времён 70-х. Разговор на эту тему состоялся в подкасте «Куджи», выпуск которого доступен на YouTube.

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