"ОКА" протаранила автобус Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии у магазина "Фламинго".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"ОКА" протаранила автобус Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии у магазина "Фламинго".