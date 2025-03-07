«Бостон» обменял Брэзо в «Миннесоту», получив Хуснутдинова, Лауко и выбор в 6-м раунде драфта

«Брюинс» также получили в сделке форварда Якуба Лауко и выбор в 6-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально он принадлежал бостонцам и был отдан «Миннесоте» год назад в сделке с участием Патрика Маруна).
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