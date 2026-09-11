МЭА: падение спроса на нефть сопоставимо с крупнейшими за 60 лет кризисами На мировых рынках энергоресурсов сложилась на первый взгляд парадоксальная ситу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Yle: финны планир...
- Новая партия истр...
- «Миллионы солдат ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым