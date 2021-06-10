Министр обороны России поздравил выпускников военных вузов с завершением обучения

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что за годы учебы нынешние молодые офицеры, проявив настойчивость и целеустремленность, приобрели надежный багаж знаний и навыки, необходимые для решения задач по обеспечению военной безопасности и обороноспособности государства.