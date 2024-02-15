Экс-генерал ВСУ Кривонос: Сырский задает те же неудобные вопросы, что и Залужный

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал задавать те же неудобные вопросы об обеспечении армии, что и его предшественник Валерий Залужный.
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