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Экс-генерал ВСУ Кривонос: Сырский задает те же неудобные вопросы, что и Залужный

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Сырский задает те же неудобные вопросы, что и Залужный

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал задавать те же неудобные вопросы об обеспечении армии, что и его предшественник Валерий Залужный.

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