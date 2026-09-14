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Правильная Мальвина или мечтательный Пьеро: кто вы в сказке «Приключения Буратино»?

Правильная Мальвина или мечтательный Пьеро: кто вы в сказке «Приключения Буратино»?

Ответьте на 10 вопросов и узнайте о себе чуть больше Все мы родом из детства, и у каждого из нас есть свой сказочный прототип.

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