Азат Максум про бой с Джошуа Ваном: «Если пути пересекутся, я не против»

Казахстанский боец Азат Максум ответил на вопрос о потенциальном бое с представителем Мьянмы Джошуа Ваном, с которым они активно друг друга задевали в социальных сетях после дебюта казахстанца в UFC: «Когда я бросал ему вызов, то вроде бы он хотел подраться в августе-сентябре.