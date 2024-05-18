Смоленские правоохранители задержали молодого человека за избиение мальчика

Подозреваемому в зверском нападении на ребёнка в Смоленске избрана мера принуждения Правоохранительные органы установили и задержали местного молодого молодого жителя за нанесение побоев 10-летнему мальчику в Смоленске.
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