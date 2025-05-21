Глава РФПИ Дмитриев рассказал об интересе больших компаний из Китая к России

В инвестиционном сотрудничестве России и Китая наблюдается хорошая динамика, активно идет диалог об инвестициях больших китайских компаний в Россию, заявил «Известиям» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.