В США предсказали, когда закончится конфликт на Украине

Российские войска освободили промышленную зону Авдеевки, которую ВСУ удерживали с 2014 года. В зоне боевых действий заметили первый танк Abrams Российские военные начали охоту на американские танки Abrams, которые были переданы украинской армии.
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