Прямой авиарейс может связать Приморье и Гуанчжоу

Приморье и Гуанчжоу может связать прямой авиарейс, сообщает PRIMPRESS. Перспективу открытия маршрута делегаты из Приморья обсудили с китайскими коллегами на международной туристической ярмарке в Гуанчжоу провинции Гуандун КНР.
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