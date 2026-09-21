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Царьград

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На Южном Урале ожидаются заморозки до −1 градуса

На Южном Урале ожидаются заморозки до −1 градуса

В ночные и утренние часы с 22 по 24 сентября в Челябинской области температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до −1 градуса.

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