"Ахмед, выходи к доске": Петербург опять столкнулся с нехваткой школ. В чем причина?

ninikooo Митусова

Что делают дети мигрантов и их семьи в России?! Поделают наш госбюджет и наши налоги?! У нас мало своих проблем?! Почему мы должны содержать все кишлаки и аулы Средней Азии и Закавказья?! С какой радости?! Они нам кто- родственники?! Явные враги, судя по росту преступности, наркомании и заразных болезней. В Правительстве есть вменяемые люди, которые могут настоять на принятии Закона о визовом въезде и Закона о трудовой миграции?! Или там тоже все «одноклассники» и « однокурсники»?!