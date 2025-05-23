"Ахмед, выходи к доске": Петербург опять столкнулся с нехваткой школ. В чем причина?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Балу -
Переизбыток чурбанья иноземного на русской земле... А сокращать их поголовье власть не желает... Всё больше ищет способы легализации и разведения мразей, а не защиты коренного населения...
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1 час.
ninikooo Митусова
Что делают дети мигрантов и их семьи в России?! Поделают наш госбюджет и наши налоги?! У нас мало своих проблем?! Почему мы должны содержать все кишлаки и аулы Средней Азии и Закавказья?! С какой радости?! Они нам кто- родственники?! Явные враги, судя по росту преступности, наркомании и заразных болезней. В Правительстве есть вменяемые люди, которые могут настоять на принятии Закона о визовом въезде и  Закона о трудовой миграции?! Или там тоже все «одноклассники» и « однокурсники»?!
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1 час.
ninikooo Митусова
Проедают
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1 час.
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