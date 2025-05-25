Машиностроение: стеллажи для ядерного топлива вышли в серию

Машиностроительный комплекс «Чепецкий механический завод» (Удмуртия), производитель оборудования для атомной отрасли, приступил к серийному выпуску стеллажей уплотненного хранения топлива для ядерных реакторов (СУХТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии