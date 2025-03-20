ВСУ как минимум частично вернули контроль над Малиновской развязкой на дороге Покровск-Константиновка Подразделения противника накануне устремились в контратаку на Покровском направлении.
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ВСУ как минимум частично вернули контроль над Малиновской развязкой на дороге Покровск-Константиновка Подразделения противника накануне устремились в контратаку на Покровском направлении.
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