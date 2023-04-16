Banki.loans

358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Всё по делу, чтобы знали!РВ: Мощный взрыв ...
  • Вовладар Даров
    Такие друзья ,что сплюнуть хочется !!!СП: Ситников прои...
  • Александр
    Это шедеврально! Неизвестный дрон атаковал неизвестную базу! И вообще неизвестно атаковал и вообще дрон. И неизвестно...ВД: Секретный дро...

URA.RU: в «АиФ» сообщили, что армия США перевооружается под видом военной помощи Киеву

URA.RU: в «АиФ» сообщили, что армия США перевооружается под видом военной помощи Киеву

Под видом оказания военной помощи киевскому режиму у Соединенных Штатов Америки наметилась возможность обновить собственное вооружение, пишет портал URA.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх