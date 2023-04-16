URA.RU: в «АиФ» сообщили, что армия США перевооружается под видом военной помощи Киеву

Под видом оказания военной помощи киевскому режиму у Соединенных Штатов Америки наметилась возможность обновить собственное вооружение, пишет портал URA.
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