Россияне получили шесть японских орденов Восходящего солнца

Россиянам вручили шесть японских орденов Восходящего солнца. В общей сложности этих наград были удостоены 4 036 человек, среди которых есть как граждане Японии, так и иностранцы, передает ТАСС со ссылкой на постановлении правительства страны.
Россиянам вручили шесть японских орденов Восходящего солнца. В общей сложности этих наград были удостоены 4 036 человек, среди которых есть как граждане Японии, так и иностранцы, передает ТАСС со ссылкой на постановлении правительства страны.
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