Уехавший из России журналист Парфенов отказался от чтения новостей

Журналист Леонид Парфенов заявил, что почти не читает новости Известный журналист Леонид Парфенов, уехавший из России, заявил, что практически полностью отказался от чтения новостей, в том числе из российских источников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии