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Уехавший из России журналист Парфенов отказался от чтения новостей

Уехавший из России журналист Парфенов отказался от чтения новостей

Журналист Леонид Парфенов заявил, что почти не читает новости Известный журналист Леонид Парфенов, уехавший из России, заявил, что практически полностью отказался от чтения новостей, в том числе из российских источников.

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