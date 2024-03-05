Минцифры хочет перезапустить льготное кредитование производителей электроники

Минцифры хочет перезапустить механизм льготного кредитования производителей телеком-оборудования и электроники (он регулируется постановлением правительства № 407 от 18 марта 2022 года), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные отраслевые и правительственные источники.