Александр Прудник: «В России начался процесс обновления управленческой элиты»

«В последние годы государство проводит большую работу по формированию унитарной прозрачной системы подготовки и отбора кадров в сфере управления», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая процесс формирования новых элит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии