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За купальный сезон в Удмуртии погибли 19 человек

За купальный сезон в Удмуртии погибли 19 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в минувшем купальном сезоне погибли 19 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.

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