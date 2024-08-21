За купальный сезон в Удмуртии погибли 19 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в минувшем купальном сезоне погибли 19 человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников.
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