«Воля монарха превыше всего»: как Пётр I внедрял в России европейскую моду и к чему это привело

325 лет назад царь Пётр I подписал указ «О ношении платья на манер венгерского». Этот документ открыл серию нормативных актов, регулировавших внешний вид российских подданных и вводивших в стране европейскую моду.
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