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«Заруба» в Курахово станет жестокой. Гарнизон ВСУ будет показательно умирать

После взятия российскими войсками населенного пункта Кураховка, о котором уже официально заявило сегодня Министерство обороны России, ситуация вокруг главной цели наступления ВС РФ на этом направлении — Курахово — выглядит для ВСУ плачевной.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Никакой зарубы не будет, окружить, сами слиняют
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