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Регионы России

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Путин обсудил обеспечение материалами для производства вооружений

Путин обсудил обеспечение материалами для производства вооружений

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы обеспечения материалами и сырьём для серийного производства перспективных образцов вооружений.

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