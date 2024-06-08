В Крыму займутся развитием горного туризма

Развитие горного туризма даст Крыму новый импульс в курортной сфере. Об этом заявил ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии