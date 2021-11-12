не оттого ли бытовуха в России всё чаще перерастает в межэтнический конфликт, что в нашей жизни всё реже звучит слово «русский»? Резонансное происшествие в Новых Ватутинках под вечер Дня народного единства вернуло в российское публичное пространство старый долгий спор об «отсутствии национальности у преступника».
Запрещённая национальность
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Александр
👍 Весь мир знает русских. Но не в России. Передовую и могучую нацию топчут все, кому не лень: от большевиков до нынешних эффективных. Российские регионы разграблены донельзя. А протестуют русские не против лиц известных национальностей, а против аульно-кишлачных повадок этих выходцев из дородового строя, живущих на уровне охоты и собирательства. Бережное отношение в России к малым народам перерастает в (3)уничтожение тех, кто эти меньшинства сделал народами, а именно: русских.
Запрещённая национальность - НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ - 12 ноября - 43546662982
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ - МирТесен
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2 час.
Vasily Golov
На одном американском форуме участнику задали вопрос Ты русских? Ответ ДА.Откуда ты из Баку.В США все мигранты из СССР или бывших республик считают русскими.Как мы считаем всех американцам.Есть нация американская,которую готовили более века и есть национальность.Коренная нации в США малочисленна.Страна мигрантов.
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1 час.
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