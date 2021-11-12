Запрещённая национальность

Александр

👍 Весь мир знает русских. Но не в России. Передовую и могучую нацию топчут все, кому не лень: от большевиков до нынешних эффективных. Российские регионы разграблены донельзя. А протестуют русские не против лиц известных национальностей, а против аульно-кишлачных повадок этих выходцев из дородового строя, живущих на уровне охоты и собирательства. Бережное отношение в России к малым народам перерастает в (3)уничтожение тех, кто эти меньшинства сделал народами, а именно: русских.