Интересная деталь по вчерашним выборам в Европарламент в Германии.В Западной Германии практически везде победил блок ХДС/ХСС.
Осси и весси
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Интересная деталь по вчерашним выборам в Европарламент в Германии.В Западной Германии практически везде победил блок ХДС/ХСС.
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