Перуанский депутат Монтальво обвинил президента в росте преступности и коррупции

Депутат перуанского конгресса Сегундо Монтальво потребовал от прокуратуры начать официальное расследование в отношении президента страны Хосе Марию Бальсазара по двум направлениям — кризису безопасности в стране и скандалу вокруг закупки истребителей F-16 у США.
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