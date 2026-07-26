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Перуанский депутат Монтальво обвинил президента в росте преступности и коррупции

Перуанский депутат Монтальво обвинил президента в росте преступности и коррупции

Депутат перуанского конгресса Сегундо Монтальво потребовал от прокуратуры начать официальное расследование в отношении президента страны Хосе Марию Бальсазара по двум направлениям — кризису безопасности в стране и скандалу вокруг закупки истребителей F-16 у США.

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