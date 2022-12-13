Энциклопедия Техники

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Новый российский медицинский бронеавтомобиль, полностью созданный из отечественных компонентов, готов выйти в серию

Новый российский медицинский бронеавтомобиль, полностью созданный из отечественных компонентов, готов выйти в серию

﻿﻿Новый российский медицинский бронеавтомобиль, полностью изготовленный из отечественных комплектующих, готов к поступлению в серию.

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