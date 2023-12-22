Спасибо за помощь

Выражаем огромную благодарность законным представителям воспитанников за оказанную помощь в расчистке территории от снега в выходные дни и в течение всей прошлой недели:Дементьеву Денису СергеевичуДементьевой Надежде ВалерьевнеЛугину Максиму СергеевичуЛугиной Татьяне ВячеславовнеСвислёнку Олегу ИвановичуБрилеву Илье ДмитриевичуСтаровойтову Александ .
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