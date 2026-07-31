Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Слишком много электромобилей? Bloomberg нашёл проблему. Но не там, где все ищут...

Слишком много электромобилей? Bloomberg нашёл проблему. Но не там, где все ищут...

Фото: post.smzdm.com Занятную статью тут выдал Bloomberg. Автор говорит, что в Китае более 140 брендов выпускают электромобили и гибриды.

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