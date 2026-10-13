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Царьград

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Ростов потратит 1,4 млн на уборку 22 подземных переходов

Ростов потратит 1,4 млн на уборку 22 подземных переходов

Администрация Ростова-на-Дону объявила закупку на обслуживание 22 подземных переходов за 1,4 млн рублей, подрядчику предстоит убирать, ремонтировать и контролировать порядок на объектах до 10 ноября.

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