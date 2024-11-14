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Царьград

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Политик из Казахстана требует отдать Новосибирск его стране

Политик из Казахстана требует отдать Новосибирск его стране

Бывший депутат парламента Казахстана заявил о правах на территорию России от Саратова до Новосибирска как на наследие Чингизхаан.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Очередной &quot;баран&quot; заблеял ....
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