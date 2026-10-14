💻❗️Франция рискует столкнуться с повторением своего неудачного опыта в Австралии из-за потенциального перехвата Германией контракта на поставку трех подводных лодок типа Scorpène, первоначально предназначенного для компании Naval Group, стоимостью 2,3 млрд евро.
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