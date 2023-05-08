WP: не начав наступать, украинское командование и политическое руководство уже начало отступать

На Украине испугались своего раздутого и распиаренного контрнаступления. Начиная от министра обороны республики и заканчивая публичными политиками все говорят о том, что не «стоит ожидать многого» от военной акции и что слишком большие ожидания «точно приведут к разочарованию».
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