Три шага к демонтажу прежней России: какие планы политических эмигрантов разбирает Никита Михалков Елена ГалицкаяНикита Михалков в программе «Бесогон» обратился к заявлениям российских политических эмигрантов, которые рассуждают о будущем страны, возможном изменении её границ и глубоком переустройстве общества.
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