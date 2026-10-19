Три шага к демонтажу прежней России: какие планы политических эмигрантов разбирает Никита Михалков Елена ГалицкаяНикита Михалков в программе «Бесогон» обратился к заявлениям российских политических эмигрантов, которые рассуждают о будущем страны, возможном изменении её границ и глубоком переустройстве общества.