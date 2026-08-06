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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» пытался сбить цену на Родри, затягивая трансфер, и хавбек «Сити» склонился к переходу в «Барсу». Моуринью в шоке от происходящего (Серхио Валентин)

Журналист Серхио Валентин высказался о причинах срыва перехода Родри в «Реал» и о возможном трансфере хавбека «Манчестер Сити» в «Барселону».

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